develop-Awards und AbleGamers-Charity

Im Rahmen der diesjährigenwurden erneut die Gewinner derverliehen. In der Kategorie Studio gewann der Entwickler, der mittlerweile zu Microsoft gehört, gleich zweimal und durfte denund denmit nach Hause nehmen. Ihr selbst als Indie-Triple-A bezeichneter Titel "" wurde ebenfalls in der Rubrikprämiert. Desweiteren wurde Worms-Entwickleralsgekürt und aktueller Sony-Präsidentwurde mit demgeehrt. | Quelle: nbmevents.uk In Kooperation mit, Humble Bundle und HyperX versorgt die Non-Profit-Organisationdas Kinderkrankenhaus in New Orleans, Louisiana, mitund assistivem Gaming-Equipment mit einem Wert von insgesamt. Microsoft setzt sich in letzter Zeit stark für Barrierefreiheit in der Videospielbranche ein und stellte erst im Mai seinen neuen Xbox Adaptive Controller vor. | Quelle: ablegamers.org kündigt sein achtwöchigesan. Für die ""-Turnierreihe stellt der Entwickler rundan Preisgeldern zur Verfügung. Der erste Event findet am 14. und 15. Juli statt. | Quelle: epicgames.com In Newsflash sammelt die GamesMarkt-Redaktion täglich die wichtigsten internationalen Meldungen und News aus der Gamesbranche, damit Sie auch nicht verpassen, was in anderen Märkten die Branchenkollegen bewegt.

Quelle: GamesMarkt.de

