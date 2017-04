devcom startet Ticketverkauf ohne Programmangaben

Kurz vor der International Games Week in Berlin hat Aruba Events den Ticketverkauf für die devcom gestartet. Die devcom ist die diesjährige Begleitkonferenz der gamescom und findet erstmals statt. Vielleicht auch deshalb liest sich das Ticketangebot ungewohnt. Es gibt sechs verschiedene Abstufungen, die sich preislich regulär zwischen 69 Euro und 1.199 Euro bewegen. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Bis Ende Mai gibt es eine begrenzte Zahl an Early-Bird-Tickets, die 15 Prozent Rabatt bieten.Die beiden billigsten Ticketkategorien sind die beiden "Respawn @ devom" Pässe für Studenten und reguläre Besucher. Die Respawn findet als Independent-Konferenz innerhalb der devcom developer conference statt. Diese Tickets berechtigen zum Zugang des devcom-Austellungsbereichs, der Respawn-Vorträge sowie der Developer Night.Studenten, die neben den Respawn-Vorträgen auch die Vorträge der devcom developer conference nutzen wollen, müssen mit 199 Euro zuzüglich Steuern schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Business-Pass mit 499 Euro, der All-Access-Pass mit 899 Euro und der VIP-Pass mit 1.199 Euro runden das Angebot ab.Insgesamt betrachtet bewegt sich die devcom preislich also in etwa im Rahmen der einstigen Game Developer Conference Europe. Die hatte mit verschiedenen Business-Tickets sowie Tickets für einzelne Summits eine ähnlich komplexe Preisstruktur in ähnlich hohen Preisstufen. Allerdings wurde die GDCE ihrerzeit auch für das komplexe und aus Sicht gerade vieler deutscher Teilnehmer zu teure Ticketsystem kritisiert. Die Kritik war mit ein Grund weshalb die Respawn damals noch als parallele Konferenz außerhalb des gamescom-Kosmos auf Anhieb funktionierte.Und noch etwas erschwert derzeit die Wahl des richtigen devcom-Tickets. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details zu den Programmen bekannt sind und die Deadline des Call of Papers auf Mai verschoben wurde ist völlig unklar, welche Vorträge und Panels unter der Flagge der Respawn und welche unter der Flagge der devcom developer conference stattfinden werden.

