Mein Vortrag heißt "Managers have feelings too". Es geht hauptsächlich um die emotionalen Aspekte und Konflikte, sowohl intern als auch extern, mit denen man täglich als Projekt Manager konfrontiert wird. Dazu gebe ich ein paar persönliche Beispiele und Ansätze, die mir auf meinem Weg geholfen haben, um ein besserer Projekt Manager zu werden.Zum Einen ist es mein erster offizieller Vortrag, also freue ich mich auf diese Erfahrung und zum Anderen sehr auf weitere Vorträge, interessante Unterhaltungen und das ein oder andere bekannte Gesicht.Der Hauptunterschied liegt für mich in der Größenordnung. Also die vielen verschiedenen, weltweiten Studios, die als Teil der EA Familie gemeinsam Projekte verwirklichen. Darunter auch die vielen Möglichkeiten die ein Unternehmen wie EA und ein Studio wie Ghost Games der professionellen, aber natürlich auch persönlichen Entwicklung bietet. Hier gibt es eine Übersicht der diesjährigen devcom-Speaker.

