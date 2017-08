devcom mit Sponsoren-Feedback zufrieden

In wenigen Wochen startet die gamescom-Woche mit der neuen Entwicklerkonferenz devcom . Und der gelingt offenbar ein Start nach Maß. Während sich einerseits das Programm mit interessanten Vorträgen füllt, füllt sich auch die Liste der Sponsoren und Unterstützer. Nun gaben die Organisatoren die Platin- und Gold-Sponsoren der devcom bekannt. Es handelt sich dabei um Innogames Blue Byte , Amazon Appstore und Gamevil . Alle vier Unternehmen schicken zudem einen hochrangingen Vertreter für einen entsprechenden Talk. So werden unter anderem InnoGames-CEO Hendrik Klindworth und Gamevil US-Präsident Kyu Lee erwartet.Neben den vier Top-Sponsoren unterstützen die devcom auch: Amazon Alexa, balancr, CRYENGINE, Gameforge, Games Academy, Games Bavaria, GEM powered by celtx, GIANTS Software, iSpreadNews, Remedy und SAE Institute. "Wir sind stolz, bereits bei unserer ersten devcom ein so starkes Line-up an Sponsoren präsentieren zu können und bedanken uns bei unseren Partnern für das Vertrauen in unser einzigartiges Konzept", so Frank Sliwka , Projektleiter der devcom.

Quelle: GamesMarkt.de

