devcom: Erste Sprecher und Call-of-Paper

Die Entwicklerkonferenz devcom findet ihre ersten hochkarätigen Sprecher. Zur zweiten Ausgabe der Konferenz kündigte sich bereits Entwicklerlegende Peter Molyneux an und hält eine der diesjährigen Keynotes mit dem Thema "Classic Post Mortem: Fable". Dazu kommt eine Session mit der Media Molecule-Mitgründerin Siobhan Reddy und ein Vortrag von "Ultima"-Erfinder Richard Garriott.Mit den drei Entwickler-Hochkarätern soll das Vortrags-Programm aber natürlich noch nicht enden. Damit auch weitere interessante Sprecher auf der diesjährigen devcom vom 19. und 20. August in Köln zu Wort kommen, startet Veranstalter Aruba Events jetzt den offiziellen Call-for-Papers. Speaker haben ab sofort die Chance ihre Vortragsideen in den Themenbereichen Game Design, Business, Production, Legal, Sound, Art Design und Management, sowie Künstliche Intelligenz und Spaß in Spielen einzureichen.Zusätzlich, zum Start des Call-for-Papers öffnet Aruba außerdem den Ticketshop für die devcom 2018. Bis zum 25. März erhalten Käufer dort einen Frühbucher-Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf die Student-, Conference- und Business-Tickets.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen