devcom: Erste Sprecher stehen fest

Nun stehen die ersten Namen fest: Die Organisatoren der devcom haben die ersten drei Vorträge für die Premiere der neuen Entwicklerkonferenz bekannt gegeben, die parallel zur gamescom in Köln stattfindet. So haben bereits Craig Morrison, Alexander Fernandez und Ivan Buchta fest zugesagt. Morrison ist Design Manager bei Blizzard, Fernandez ist CEO von Steamline Studios und Buchta ist Creative Director von Bohemia Interactive. Mit den ersten drei bestätigten Vorträgen unterstreichen die Veranstalter das Ziel einer möglichst internationalen Entwicklerkonferenz. Laut den Organisatoren wurden über 250 Themen aus allen Gebieten der Spieleentwicklung eingereicht. Anhand dieser Einreichung gestaltet der Beirat ein bestmögliches Speaker-Line-Up.Glen Schofield, Gründer von Sledgehammer Games und Mitglied des Advisory Boards der devcom: "Die enge Verzahnung mit der gamescom, die Breite der Themen und die Kompetenz des Boards, all das sorgt dafür, dass ich sicher bin, dass uns eine aufregende devcom im August erwartet."

Quelle: GamesMarkt.de

