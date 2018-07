devcom: Blizzards Saralyn Smith komplettiert Keynotes-Programm

Saralyn Smith, Executive Producer der BlizzCon

Wie die devcom-Veranstalter verkündeten, vervollständigt Saralyn Smith von Blizzard Entertainment das diesjährige Keynote-Lineup der Konferenz. Sie befindet sich dabei in guter Gesellschaft, denn bereits in den letzten Wochen wurden hochkarätige Sprecher wie "Fable"-Entwickler Peter Molyneux, Media Molecule-Mitgründerin Siobhan Reddy und Cory Barlog , Creative Director des SIE Santa Monica Studio angekündigt Smith ist bereits seit 2011 bei Blizzard angestellt, wo sie zunächst als Teil des Support-Teams für Marken wie "Hearthstone", "Diablo", "Heroes of the Storm", "Overwatch" und "World of Warcraft" zuständig war. Später arbeitete sie im Bereich Global Publishing und Kundenservice und leitete auch die weltweite Community-Entwicklung. Seit kurzem ist sie nun auch als Executive Producer der BlizzCon tätig.Weiterhin im Programm stehen Martine Spaans, die aufgrund ihrer Erfahrungen bei Ubisoft, Spil Games und ihrem eigenen Mobile-Game-Label Talamaki eine Expertin im Gebiet Casual-Game-Publishing ist und Kate Edwards, die das Consulting-Unternehmen Geogrify gründete und zwischen 2012 bis 2017 als Executive Director der International Game Developers Association tätig war.Die devcom findet dieses Jahr am 19. und 20. August im Vorfeld der gamescom statt. Auf der offiziellen Homepage der Konferenz findet sich eine Übersicht aller bestätigten Sprecherinnen und Sprecher.

Quelle: GamesMarkt.de

