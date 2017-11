Deutscher Computerspielpreis findet am 10. April statt

Großansicht Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern (Bild: STMWI) Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern (Bild: STMWI)

Am 10. April 2018 - so lautet das Datum für die Verleihung des nächsten Deutschen Computerspielpreis, kurz DCP. Die Verleihung selbst findet turnusgemäß in München statt und zwar im Kesselhaus und Kohlebunker. Die Einreichungen für den Deutschen Computerspielpreis, der in insgesamt 14 verschiedenen Kategorien verliehen wird, können ab dem 4. Dezember abgegeben werden."Digitale Spiele sind ein wichtiger Innovations- und Technologietreiber. Sie schlagen damit auch eine Brücke in die digitale Gesellschaft. Der DCP als wichtigster Förderpreis des Bundes für digitale Spiele leistet dazu einen entscheidenden Beitrag. Mit der glanzvollen Gala in München zeigen wir auch, dass Bayern ein hervorragender Standort für die Branche ist", so llse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern.De DCP wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie den Branchenverbänden BIU und GAME verliehen.

Quelle: GamesMarkt.de

