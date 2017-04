Deutscher Computerspielpreis aus Berlin

Heute Abend wird in Berlin der Deutscher Computerspielpreis verliehen. Es ist die wichtige Auszeichung der deutschen Gamesbranche, die in 13 Jury-Kategorien und einem Publikumspreis vergeben wird. Insgesamt werden 550.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Insgesamt wurden 36 Spiele können sich Hoffnungen auf eine Trophäe machen.Die Bekanntgabe der Gewinner und die Übergabe der Preise erfolgt heute Abend im Rahmen einer Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wird. Die Verleihung wird live ins Netz übertragen. Ab 19:00 beginnt die Vorberichterstattung, um 20 Uhr ist der Start der Preisverleihung. Die Show aus Berlin können dann Sie unten im Livestream verfolgen.

Quelle: GamesMarkt.de

