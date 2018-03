Deutsche Rekordbeteiligung auf der SXSW

Großansicht Gruppenbild vor dem German Haus (von links): Cornelia Frank (Baden-Württemberg International), Claudia Schwarz (Bundesverband MusicTech Germany), Lisa Maier (Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft München), Anna Blaich (Initiative Musik), Bernd Weismann (Referatsleiter für Kultur- und Kreativwirtschaft im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Ina Keßler (Initiative Musik), Dieter Gorny (Initiative Musik), Timo Wiesmann (IHM), Mike Heisel (Initiative Musik), Joerg Sabrowski, Victoria Hellmeister (beide Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz), Jürgen Enninger (Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft München), Rolf Krämer (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung), Lucas Knoflach (Sound Diplomacy) und Daniela Heimstadt (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz) (Bild: Dan Taylor für German Haus / Initiative Musik) Gruppenbild vor dem German Haus (von links): Cornelia Frank (Baden-Württemberg International), Claudia Schwarz (Bundesverband MusicTech Germany), Lisa Maier (Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft München), Anna Blaich (Initiative Musik), Bernd Weismann (Referatsleiter für Kultur- und Kreativwirtschaft im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Ina Keßler (Initiative Musik), Dieter Gorny (Initiative Musik), Timo Wiesmann (IHM), Mike Heisel (Initiative Musik), Joerg Sabrowski, Victoria Hellmeister (beide Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz), Jürgen Enninger (Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft München), Rolf Krämer (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung), Lucas Knoflach (Sound Diplomacy) und Daniela Heimstadt (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz) (Bild: Dan Taylor für German Haus / Initiative Musik)

Großansicht Versammelten sich beim deutschen Messestand: das Team der Initiative Musik und einige deutsche Delegierte (Bild: Dan Taylor für German Haus / Initiative Musik) Versammelten sich beim deutschen Messestand: das Team der Initiative Musik und einige deutsche Delegierte (Bild: Dan Taylor für German Haus / Initiative Musik)

Mit über 1292 Konferenzteilnehmern verzeichnete Deutschland eine Rekordbeteiligung beim Branchentreff SXSW (South By Southwest), der vom 9. bis zum 18. März 2018 wieder im texanischen Austin stattfand. 2017 stellte Deutschland mit 970 Fachgästen die zweitgrößte europäische Delegation in Austin . Nun kamen rund 30 Prozent mehr Delegierte aus Deutschland nach Texas.Außerdem besuchten 10.000 Gäste den deutschen Gemeinschaftsstand im German Haus, den die Initiative Musik organisierte. Mit 22 Bands ging die Zahl der deutschen Showcases im Vergleich zum Vorjahr, als nur 18 Bands anreisten, wieder nach oben. Mit dabei waren unter anderem Acts wie Ace Tee, Blackberries, Joashino, Lali Puna oder Meute. Insgesamt zählte die Initiative Musik mehr als 60 Showcase-Konzerte.Laut Bernd Weismann , Referatsleiter für Kultur- und Kreativwirtschaft im Bundesministerium, war das German Haus wieder ein großartiger Treffpunkt für die deutsche und internationale Community und "bot außerdem eine musikalische Entdeckungsreise von Newcomern bis zu Poplegenden".Bereits zum neunten Mal förderte das Bundeswirtschaftsministerium den gemeinsamen Auftritt über das Auslandsmesseprogramm und die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft."Technologisch wie musikalisch konnten wir eine unglaubliche Bandbreite an Projekten, Ideen, Unternehmen und Entwicklungen vorstellen", sagt Ina Keßler , Geschäftsführerin Initiative Musik: "Ich bin überzeugt, dass jeder Besucher von der SXSW mindestens eine Erkenntnis, zehn Anknüpfungspunkte und hundert neue Kontakte mit nach Hause nimmt."Und Mike P. Heisel bilanziert: "2018 war die bislang beste deutsche Präsentation, mit einem doppelt so großen Messestand gegenüber dem Vorjahr und sechs tollen Programm- und Showcase-Tagen im German Haus."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen