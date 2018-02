Deutsche Flugsimulatorkonferenz dockt an AERO-Messe an

Großansicht Bild von der AERO 2017. (Bild: aero-expo.com) Bild von der AERO 2017. (Bild: aero-expo.com)

Die Deutsche Flugsimulatorkonferenz wird heuer ein Teil der AERO, die als wichtigste europäische Fachmesse für Luftfahrt gilt. Sie findet vom 18. bis 21. April in Friedrichshafen statt.Die Flugsimulatorkonferenz findet seit 2003 statt und wird vom Publisher und Entwickler Aerosoft veranstaltet. In der Vergangenheit wechselt der Ort meist zwischen Paderborn, dem Stammsitz von Aerosoft , und Flugwerft Oberschleißheim bei München. Dass die Veranstaltung als Teil der AERO stattfindet, ist indes ein Novum.Rund 800 Besucher zog die letztjährige Flugsimulatorkonferenz an. Deutlich mehr potenzielles Publikum erreicht die Veranstaltung auf der AERO, die über 34.200 Fachbesucher anzog. 707 Aussteller aus allen Bereichen der Luftfahrt sind auf der Fachmesse vertreten.

Quelle: GamesMarkt.de

