Deutsche Branche startet Mentoren-Programm

Großansicht Stephan Reichart Stephan Reichart

Die deutsche Spieleindustrie organisiert sich für ein Mentoren-Programm. Unter dem Stichwort #mentorchallenge2017 wollen erfahren Branchenmitglieder Hilfe, Know-How und Beratung anbieten, um Nachwuchsentwicklern zu helfen. Auslöser war Stephan Reichart mit seinem Video namens "Ein Weckruf zur Spieleentwicklung in Deutschland". Der Aruba-Events -Geschäftsführer plädiert darin an arrivierte Branchenmitglieder, sich besser und aktiver um junge Start-ups zu kümmern, z.B. durch Beratung und Hilfestellung.Mittlerweile wurde ein frei zugängliches GoogleDoc eingerichtet, um die Angebote von Mentoren zu sammeln. Ach junge Entwickler, die Hilfe und Unterstützung suchen, können sich dort mit ihren Kontaktdaten melden. Zu den ersten Teilnehmern, die ihre Hilfe anbieten, gehören unter anderem Boris Schneider-Johne Linda Breitlauch oder Kai Bodensiek Noch ist die junge Aktion freilich hemdsärmelig, aber bei Erfolg und ausreichendem Zuspruch könnte daraus in sinnvolles Networking- und Conslting-Programm erwachsen.

Quelle: GamesMarkt.de

