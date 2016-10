Deutsche bei Mobilnutzung nur Mittelmaß

Deutschland ist mobil, Europa ist mobiler - so lautet eines der Kernergebnisse einer Nielsen -Studie zur Nutzung von Smartphones und Tablets. Demnach schätzt die Mehrheit der europäischen Verbraucher (59 Prozent), durch Mobil-Geräte immer und überall verbunden zu sein - hierzulande sehen das nur 46 Prozent der für die "Nielsen Global Ecosystem Survey" befragten Internetnutzer so. Nahezu jeder zweite Deutsche (49 Prozent) stimmt zudem der Aussage zu, dass die ständige Erreichbarkeit stressig sei - in ganz Europa ist es nur jeder Dritte (37 Prozent). Auch die Nutzungsaktivität der beliebtesten Anwendungen im mobilen Netz fällt bei den Deutschen geringer aus als bei den Europäern: Die E-Mails unterwegs checken 66 Prozent (Europa 71 Prozent), die Social-Media-Nutzung liegt mit 44 Prozent auf Platz zwei der häufigsten Mobil-Aktivitäten (Europa 62 Prozent). Auf dem dritten Rang landet bereits Videostreaming. Aber auch hier sind die Befragten in Europa umtriebiger als die Deutschen, von denen gerade einmal jeder Dritte (36 Prozent) mobil Videos schaut (Europa 52 Prozent). "Es fällt auf, dass das Aktivitätsniveau der Deutschen im Vergleich zu den europäischen Werten deutlich geringer ist", so Ingo Schier , Vorsitzender der Geschäftsführung von Nielsen Deutschland. Dies deute darauf hin, dass in Deutschland bei mobilen Angeboten wie etwa Apps noch weitere Steigerungen zu erwarten seien.Auch in Sachen Mobile Commerce sei Deutschland "quasi noch Schwellenland", berichtet der Nielsen-Chef. Wenn es ums Einkaufen geht, nutzen lediglich 29 Prozent ihr Mobilgerät, um Produktinformationen beim Einkaufen zu recherchieren - in Europa tun dies 44 Prozent. Und während in Europa fast jeder fünfte Verbraucher angab, dass das Mobilgerät ein Einkaufs-Assistent sei (17 Prozent), stimmte in Deutschland dieser Ansicht nur jeder zehnte zu. Zudem gibt es in Deutschland viel mehr M-Commerce-Verweigerer: 44 Prozent der Deutschen geben an, ihr Mobil-Gerät gar nicht erst fürs Shoppen zu nutzen (Europa 27 Prozent).

