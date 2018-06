Dettmering sourct sich mit Beeedo aus

Stefan Dettmering hat mit Beeedo Marketing Services ein eigenes Dienstleistungsunternehmen gegründet. Beeedo ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich Produktmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Marktforschung. Nach eigenen Angaben will Beeedo wie eine interne Marketingabteilung bei größtmöglicher Flexibilität funktionieren."Die Vermarktung von interaktiven Unterhaltungsmedien war noch nie so spannend und ist gerade höchst dynamisch, aber auch sehr unberechenbar. In Beeedo Marketing Services investiere ich deshalb meine ganze Erfahrung", so Stefan Dettmering, Gründer und Managing Director Beeedo Marketing Service.Dettmering verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Marketing & Kommunikation in der Entertainment Branche. Bei seinen Stationen bei Sony PlayStation, EA, Bethesda und zuletzt ToLL Relations lernte er sowohl die Plattformhalter-, als auch die Publisher- und Agentur-Perspektive kennen.

Quelle: GamesMarkt.de

