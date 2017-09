"Destiny 2" startet in den Markt

Ab heute ist " Destiny 2 " offiziell erhältlich. Der Multiplayer-Shooter von Activision dürfte wohl einer der größten Releases des Jahres werden. Der erste Teil, entwickelt von den " Halo "-Schöpfern bei Bungie, jedenfalls setzte 2014 binnen der ersten 24 Stunden rund eine halbe Milliarde Dollar weltweit um . Seinerzeit war das Spiel indes noch eine gänzlich neue Marke, mittlerweile ist " Destiny " etabliert. Offizielle Verkaufszahlen nennt der US-Publisher zwar nicht öffentlich, Ende 2015 gab der Konzern in seiner Bilanz aber bekannt, dass "Destiny" die Marke von 25 Millionen registrierten Usern überschritten hätte. Vor allem die Mehrspieler-Komponente mit Loot-Mechanik sorgte dafür, dass viele Nutzer dem Shooter lange die Treue hielten Dementsprechend hohe Erwartungen hat Activison an "Destiny 2", das im Gegensatz zum Erstling auch für PC erscheint, was die potenzielle Käuferschaft weiter erhöht. Zumindest die Fachpresse bescheinigt dem Titel das qualitative Potenzial, den Vorgänger zu übertrumpfen. Aufgrund der Online-Komponente, die einen wirklichen Test erst unter realeren Server-Bedingungen erlaubt, vergeben die meisten Publikationen zum Release zunächst nur Wertungstendenzen oder Vorabeinschätzungen unter Vorbehalt."Das Gameplay passt perfekt, die Inszenierung toppt den Vorgänger um Längen, die Charaktere sind sympathisch und das Hochleveln meiner Figur macht einfach Laune", urteilt die GamePro und prognostiziert, dass "Destiny 2" bei ihnen wohl schlussendlich zwischen 84 und 88 eingestuft wird. "'Destiny 2' ist für mich, als jemand der den Vorgänger von Stunde 1 an gespielt hat, vielleicht kein 'Destiny 2'. Eher ein 'Destiny 1.75' mit vielen Änderungen, die mir gefallen und vielen Inhalten, die ich schon kenne und liebe. Aber: Noch habe ich nichts vom Endgame gesehen und ich weiß nicht, wie sich schlussendlich die Hauptstory entwickelt. Insofern sehe ich 'Destiny 2' also auf einem guten Weg, den Vorgänger zu übertrumpfen", erklären die Kollegen von der PC Games in ihrem ersten Testeindrücken. "Es ist 'Destiny' nur ohne den ganzen Bullshit", verkündet das US-Magazin Polygon etwas salopp und kommt dann in den ersten Testeindrücken durchaus auch zu einem positiven Ersteindruck.Beim Online-Händler Amazon sortiert sich die PS4-Version "Destiny 2" in den plattformübergreifenden Games-Charts aktuell an zweiter Stelle ein, muss sich nur " FIFA 18 " geschlagen geben. Die Xbox-One-Käufer hieven "Destiny 2" immerhin noch an die elfte Stelle der Bestenliste.

Quelle: GamesMarkt.de

