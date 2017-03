"Destiny 2" nimmt Formen an

Großansicht Mit diesem Bild wird "Destiny 2" angekündigt (Bild: twitter.com/DestinyTheGame) Mit diesem Bild wird "Destiny 2" angekündigt (Bild: twitter.com/DestinyTheGame)

Bungie geht mit der " Destiny "-Serie in die nächste Runde. In der Vergangenheit machte bereits immer wieder Gerüchte Runde, dass das Studio für Publisher Activision an einem zweiten Teil des Multiplayer-Shooters arbeiten würden, jetzt wurde die Existenz von "Destiny 2" über den offiziellen Twitter-Kanal bestätigt.Mehr als ein Teaser-Bild ist allerdings bisher nicht veröffentlicht worden. Aus Industriekreisen hört man indes, dass zur E3 (14. - 16. Juni) in Los Angeles eine ausführlichere Vorstellung des Shooters folgen soll und sich Activision auf einen Release in diesem Herbst vorbereitet."Destiny" debütierte 2014 als neue Marke der " Halo "-Schöpfer Bungie, die sich damit vertraglich langfristig an Activision banden . Der US-Major ließ sich die Einführung der neuen IP seinerzeit statthafte 500 Millionen Dollar kosten . Eine Investition, die mit einem Produkt fast nicht mehr einzuspielen war, zumal "Destiny" auf monatliche Abokosten verzichtete. Dementsprechend wird Activision nun mit darauf bauen, dass der zweite Teil mit geringerem Produktionsbudget aber signifikant gesteigerte Markenstrahlkraft die Kassen wieder ordentlich füllt.

Quelle: GamesMarkt.de

