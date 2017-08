Demenzforschungsgame der Telekom bekommt VR-Version

Vergangenes Jahr unterstützte die Deutsche Telekom die Grundlagenforschung gegen Demenz und veröffentlichte in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern das Mobile-Game "Sea Hero Quest". Um die Demenzforschung auch weiterhin zu unterstützen, präsentiert der Telekommunikationskonzern das Spiel jetzt auch in einer Virtual-Reality-Variante, um noch mehr Daten zur Demenzforschung gewinnen zu können. "Sea Hero Quest VR" wurde vom Londoner Studio Glitchers für Samsung-Gear-VR-Brille entwickelt und steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Zusätzlich will die Telekom das Spiel ab September in 100 seiner deutschen Telekom-Shops zum Ausprobieren bereitstellen."Innovative Technologien sind vielfach der Schlüssel zu drängenden Fragen unserer Zeit. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir den Kampf gegen Demenz fortsetzen und die Forschung mit "Sea Hero Quest VR" weiter nachhaltig voranbringen", sagt Hans-Christian Schwingen, Markenchef der Deutschen Telekom."Das mobile Spiel hat uns eine bisher nicht dagewesene Menge an Daten geliefert, durch die wir die Fähigkeit zur räumlichen Orientierung im Bevölkerungsquerschnitt messen konnten. Darauf bauen wir nun auf und erheben Daten zur räumlichen Orientierung über das VR-Spiel mit deutlich größerer Präzision", erklärt Dr. Hugo Spiers vom University College London. "Mit Sea Hero Quest VR sind wir sogar in der Lage, Experimente wie das Morris-Wasserlabyrinth-Experiment nachzustellen, die sich nicht gut über Video-Spiele und mobile Spiele abbilden lassen. Die Realitätsnähe des Virtual-Reality-Spiels macht es nun möglich, in der Studie auch solche Daten zu erfassen, die bislang schwer zu erheben waren."

Quelle: GamesMarkt.de

