Deloitte: Amazon steigt in die Top Ten der Retailer auf

(Vorjahr 1) Walmart Stores (USA): 482.130 Mio. Dollar (2) Costco Wholesale Corporation (USA): 116.199 Mio. Dollar (3) The Kroger (USA): 109.830 Mio. Dollar (4) Schwarz Unternehmenstreuhand (Deutschland): 94.448 Mio. Dollar (10) Walgreens Boots Alliance (USA): 89.631 Mio. Dollar (9) The Home Depot (USA): 88.519 Mio. Dollar (6) Carrefour (Frankreich): 84.856 Mio. Dollar (7) Aldi [Nord/Süd] (Deutschland): 82.164 Mio. Dollar (5) Tesco (UK): 81.019 Mio. Dollar (12) Amazon.com (USA): 79.268 Mio. Dollar

Mit einem Umsatz von 482,1 Mrd. Dollar im Geschäftsjahr 2015 bleibt Walmart das mit Abstand größte Handelsunternehmen der Welt. Das geht aus dem neuen "Global Powers of Retailing 2017"-Report hervor, den die Beratungsgesellschaft Deloitte jetzt vorlegte. Auf Platz zwei und drei folgen Costco Wholesale und The Kroger mit 116 Mrd. bzw. 109 Mrd. Dollar Jahresumsatz.Bereits auf Platz 4 findet sich mit der Schwarz Unternehmenstreuhand (94,5 Mrd. Dollar Umsatz) das erste von insgesamt 17 deutschen Unternehmen, die sich in den veröffentlichten Top 250 platzieren konnten. Aldi belegt in dem Ranking mit geschätzten 82,2 Mrd. Dollar Umsatz Rang acht, Metro mit 68,1 Mrd. Dollar Rang 13.Die weiteren deutschen Unternehmen sind: Edeka Group (Platz 18), Rewe Combine (22), Otto (92), dm (106), Tengelmann (109), Rossmann (111), Globus (122), C&A (124), Bauhaus (165), Deichmann (180), McKesson (194), Müller (219), Hornbach (225) und Norma (249).Amazon, seit Jahren der unangefochtene Spitzenreiter der Sub-Kategorie eCommerce, machte in der Gesamtwertung zwei Plätze gut und ist mit Platz zehn erstmals in den Top Ten. Amazon lässt damit unter anderem Target auf Platz elf hinter sich.Daneben gibt es zahlreiche weitere Platzierungen, die aus Sicht der Entertainmentbranche interessant sind. Der Elektronik-Händler Best Buy steht beispielsweise auf Platz 25, der Spielewarenhändler Toys'R'us auf Platz 82 und die auf Games spezialisierte Kette GameStop auf Platz 104.Die vielleicht größte Überraschung ist, dass auch Apple im Ranking platziert ist und zwar durchaus als ernstzunehmender Handelskonkurrent. Deloitte schätzt, dass Apple rund 28 Mrd. Dollar Umsatz im Direktgeschäft und über seine Stores generiert hat. Apple belegt damit Platz 33 der weltweit größten Händler.Der Report von Deloitte kann im Download-Bereich der Gesellschaft kostenlos heruntergeladen werden.

