Deep Silver signt Warhorse Studios

Deep Silver, das Publishing-Label von Koch Media, hat mit Warhorse Studios einen weiteren Entwickler unter Vertrag genommen. Gegenstand des Abkommens ist ein exklusives Co-Publishing-Abkommen zu "Kingdom Come: Deliverance". Das Mittelalter-Rollenspiel soll 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Während Koch Media die Vermarktung auf Konsolen sowie der physischen PC-Version verantwortet übernimmt Warhorse Studios selbst die digitale Vermarktung auf PC."Dies ist eine großartige Möglichkeit, Kingdom Come: Deliverance mehr Spielern weltweit zugänglich zu machen. Unser größtes Talent besteht darin, ein herausragendes Spiel zu entwickeln. Mit einem Partner wie Koch Media, haben wir nun die Chance, ein noch viel größeres Publikum zu erreichen." sagt Martin Frývaldský, Geschäftsführer von Warhorse Studios."Wir sind begeistert, dass Warhorse Studios ihren eigenen Weg gegangen sind und eine beeindruckend starke Vision etabliert haben, in dem sie über die ihnen zur Verfügung stehenden, eigens aufgebauten Kanäle eine mächtige Community mobilisierten. Wir freuen uns nun ein Teil der nächsten Phase zu sein, die darin besteht Kingdom Come: Deliverance auf Konsole zu veröffentlichen und eine Hilfe bei der Veröffentlichung der PC- Handelsversion zu sein" so Dr. Klemens Kundratitz, Geschäftsführer von Koch Media.

