"Dead Rising 4" erhält doch USK-Siegel

Die USK erteilt dem Zombie-Spiel "Dead Rising 4" eine Altersfreigabe. Der Titel wurde mit der Klassifizierung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" eingestuft, darf also das rote "Ab 18"-Siegel tragen und ohne Einschränkungen an Erwachsene verkauft werden. Im Ausland wurde der von Capcom entwickelte und von Microsoft verlegte Titel bereits am 6. Dezember 2016 veröffentlicht.Gegenüber GamesMarkt ließ der Plattformhalter im Vorfeld noch verlautbaren, dass eine Veröffentlichung hierzulande nicht geplant sei. Der Grund dafür war sehr wahrscheinlich, dass die Verantwortlichen damit rechnete, dass keine USK-Freigabe erfolgen würde und damit die zu Indizierung des Titels durch die BPjM zu befürchten war. Eine berechtigte Annahme, da dies bei allen Vorgängern der Fall war."Zombie-Spiele hatten es nach deutschem Jugendschutzrecht bisher schwer - es wurde wegen ihrer menschenähnlicher Erscheinung sehr oft eine Jugendgefährdung angenommen", sagt der Fachanwalt Dr. Andreas Lober . Er hatte das Verfahren für Microsoft juristisch begleitet und den Publisher beraten. "Die Entscheidung der USK zu 'Dead Rising 4' zeigt, dass auch in diesem Bereich inzwischen eine differenzierte Betrachtung vorgenommen wird. Zombies sind eben gerade keine Menschen, und Dead Rising 4 enthält zahlreiche Elemente, die gegen eine Jugendgefährdung sprechen. Ich freue mich, dass wir ein Stückchen dazu beitragen konnten, dass 'Dead Rising 4' in Deutschland ungeschnitten veröffentlicht werden kann."

Quelle: GamesMarkt.de

