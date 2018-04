DCP-Zuständigkeit wechselt ins Kanzleramt

Großansicht Bald verantwortlich für den DCP? Dorothee Bär kündigte einen Zuständigkeitswechsel für den DCP an Bald verantwortlich für den DCP? Dorothee Bär kündigte einen Zuständigkeitswechsel für den DCP an

Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) wird künftig wohl wieder im Kanzleramt verantwortet. Vier Jahre nachdem die Zuständigkeit vom Staatsminister für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt zum Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wechselte kehrt der Preis jetzt wieder zurück. Dies kündigte zumindest Dorothee Bär an, Staatsministerin für Digitales. Offen ließ Bär Zeitpunkt und in welche Zuständigkeit genau der DCP fallen wird, denn auch die Bundeskulturstaatsministerin Grüters ist im Kanzleramt für viele Kulturpreise verantwortlich. Bär versprach lediglich die Rückkehr "ins Bundeskanzlerinamt".Dass tatsächlich Bär verantwortlich für den DCP wird gilt aber als wahrscheinlich. Bär war maßgeblich an der Etablierung und Weiterentwicklung des Preises auf politischer Seite verantwortlich. Und sie war über mehrere Jahre Juryvorsitzende des DCP.

Quelle: GamesMarkt.de

