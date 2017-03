DCP startet Publikums-Voting

Ende April findet die diesjährige Verleihung des Deutschen Computerspielpreis (DCP) in Berlin statt. Neben den Siegern der 13 Preiskategorien, die von einer ausgewählten Fachjury ernannt werden, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Trophäe in der Rubrik Publikumspreis. Wer diese Auszeichnung erhält entscheidet die Community. Ab heute bis zum 21. April können Spielerinnen und Spieler auf der offiziellen Webseite des DCP für den Publikumspreis abstimmen. Zur Wahl stehen alle nominierten Spiele sowie weitere, selektierte Titel aus Deutschland und der ganzen Welt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro verlost.Der Gewinner des Publikumspreises sowie der anderen 13 Kategorien wird auf der Verleihungsgala im Berliner Westhafen am 26. April bekannt gegeben. Bereits letzte Woche wurden die Nominierten des DCP vorgestellt

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen