DCP: Schlussspurt beim Publikums-Voting

Nächste Woche findet am 26. April im Berliner Westhafen die Verleihung des Deutschen Computerspielepreis (DCP) statt. Neben den Gewinnern in 13 Preiskategorien, die von der Fachjury ausgewählt werden, können die Konsumenten die Kategorie "Publikumspreis" direkt mitbestimmen. Das Online-Voting dafür läuft noch bis Ende der Woche. Bis zum 21. April kann die Community auf der Webseite des DCP noch ihre Stimme auf alle bisher nominierte Spiele sowie weitere, selektierte Titel aus Deutschland und der Welt abgeben. Unter allen Teilnehmer an ab Abstimmung werden Gewinne im Gesamtwert von 10.000 Euro verlost.

Quelle: GamesMarkt.de

