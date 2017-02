DCP mit Rekordzahl an Einreichungen

Großansicht Die Jury des Deutschen Computerspielpreis 2017 (Bild: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)) Die Jury des Deutschen Computerspielpreis 2017 (Bild: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI))

Am 17. Februar traf sich die Jury des Deutschen Computerspielpreis zur ersten Sitzung für den DCP 2017. Dabei wurde auch die finale Zahl der Einreichungen ermittelt und die liegt mit 453 auf Rekordniveau. 2016 gab es noch 326 Einreichungen, 2015 waren es 320 und 2014 gar nur rund 150. Die Nominierten für die diesjährige Preisverleihung werden am 13. März bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten dann im Rahmen einer festlichen Gala am 26. April in Berlin die mit insgesamt 550.000 Euro dotierten Preise.Die Jury des Deutschen Computerspielpreis wird von Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, geleitet. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Gundolf Freyermuth ernannt

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen