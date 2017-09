DCP: Mimimi-Preisgelder gehen an Daedalic

Großansicht Dominik Abé von Mimimi sorgte mit der Ablehnung des DCP 2017 in der Kategorie "Bestes Gamedesign" für den Eklat des Abends (Archivbild; Fotonachweis: Gisela Schober/Getty Images) Dominik Abé von Mimimi sorgte mit der Ablehnung des DCP 2017 in der Kategorie "Bestes Gamedesign" für den Eklat des Abends (Archivbild; Fotonachweis: Gisela Schober/Getty Images)

Es war der Eklat beim Deutschen Computerspielpreis 2017 . Der Münchner Entwickler Mimimi Productions lehnte die Auszeichnung für " Shadow Tactics: Blades of the Shogun " in der Kategorie bestes Gamedesign aus Protest gegen Unstimmigkeiten bei der Jury-Sitzung ab, von denen Mimimi erfahren hatte. Nun wurde parallel zur Unterzeichnung der neuen DCP-Vereinbarung auch entschieden, was mit dem nicht in Anspruch genommenen Preisgeld passiert. Immerhin beträgt dies 40.000 Euro. Die Summe geht jetzt an die Hamburger Daedalic Entertainment . Sie war Publisher des Mimimi-Spiels "Shadow Tactics: Blades of the Shogun."

Quelle: GamesMarkt.de

