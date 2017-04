DCP: Mimimi hatte Ausrichter vorgewarnt

Es hat gut 36 Stunden gebraucht, nun hat sich jedoch Mimimi Productions im Rahmen eines Facebook-Posts zur Ablehnung des Deutschen Computerspielpreis geäußert. Die Situation sei so komplex, dass man auf der Bühne kein dem Thema gerecht werdendes Statement hätte abgeben können, begründete Mimimi den kurzen und irritierenden Auftritt von Dominik Abé auf der Bühne. Mimimi stellte auch klar, dass alle drei Ausrichter - Bundesverkehrsministerium, BIU und GAME - kurz vor der Veranstaltung informiert wurden, dass Mimimi im Falle einer Auszeichnung den Preis ablehnen würde.Die Ablehnung selbst begründete Mimimi wie folgt: "In den Tagen vor der Preisverleihung haben sich Informationen aus zuverlässigen Quellen verdichtet, die darauf hinwiesen, dass es zu Unstimmigkeiten beim Hauptjury-Wahlverfahren des DCP 2017 gekommen ist. Dies betrifft zum einen die Durchführung der Wahl selbst, wir verweisen an dieser Stelle auf das Statement des GAME. Zum anderen gibt es ernstzunehmende Bedenken, dass die Wahl durch die Hauptjury einer vernünftigen Auseinandersetzung mit den eingereichten Spielen nicht gerecht wurde. Da wir bei der Wahl nicht anwesend waren, liegt es an den drei Ausrichtern und der Hauptjury, gemeinschaftlich zu klären, in welchem Umfang diese Aussagen korrekt sind. Wir haben kein Interesse daran, dem DCP zu schaden. Es stand für uns jedoch nicht zur Debatte, einen Preis anzunehmen, der eventuell nicht korrekt und fair vergeben wurde."Mimimi bedachte bei seinem Statement auch Worte die Menchen, die beim DCP mitgearbeitet haben, und die anderen Gewinner: "Wir haben höchsten Respekt vor den vielen Menschen - ob auf, vor oder hinter der Bühne -, die am DCP mitwirken und deren Kraft- sowie Zeitinvestments den Preis in den letzten Jahren massiv verbessert haben. Ebenso respektieren wir die beeindruckenden Spiele und Entwickler, die gestern gewonnen haben oder nominiert waren und deren Leistungen wir mit unserer Entscheidung keineswegs schmälern wollen. Wir möchten auch klarstellen, dass diese Entscheidung gänzlich unsere eigene war, ohne Beteiligung unserer Partner."Ferner betonten die Münchner wie wichtig ihnen Preis und Auszeichnungen grundsätzlich sind dankte der Jury für die vorgesehende Auszeichnung in der Kategorie Game Design. Eine Kategorie, in der nach GamesMarkt-Informationen sehr eindeutig für Mimimi Productions gestimmt wurde. "Umso schwerer fiel uns die Entscheidung."Abschließend bekannte sich Mimimi zum DCP selbst und versucht den Blick nach vorne zu richten: "Wir wünschen uns einen starken, glaubwürdigen und branchen- sowie bundesweit akzeptierten DCP. Wir bleiben auch weiterhin Verfechter und Befürworter des DCP als Konzept. Wir hoffen auf eine faire und zeitnahe Aufklärung der Situation und blicken dem DCP 2018 positiv entgegen"

Quelle: GamesMarkt.de

