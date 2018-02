DCP-Jury tagt in Berlin

Großansicht Die Jury des Deutschen Computerspielpreis 2018 (Bild: BMVI) Die Jury des Deutschen Computerspielpreis 2018 (Bild: BMVI)

Nachdem gestern bereits die einzelnen Jurymitglieder bestätigt wurden, traf sich die Fachjury des Deutschen Computerspielpreis am 9. Februar zu ihrer ersten Sitzung in Berlin. Insgesamt besteht die Fachjury aus 55 Brachen-Experten aus Industrie, Wissenschaft, Politik und Medien, die sich heute im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammenfanden, um über die 237 ausgewählten Spiele-Titeln zu reden. Die Nominierten für die diesjährige Preisverleihung werden am 2. März bekannt gegeben. Die Preise für die besten Spiele in den 14 möglichen Siegerkategorien werden dann am 10. April in München verliehen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen