DCP-Jury stellt Nominierungen vor

Großansicht Die Jury des Deutschen Computerspielpreis 2018 (Bild: DCP) Die Jury des Deutschen Computerspielpreis 2018 (Bild: DCP)

The Inner World - Der letzte Windmönch (Studio Fizbin / Headup Games)

The Long Journey Home (Daedalic Studio West / Daedalic Entertainment)

Witch It (Barrel Roll Games)

Der Löwe - ein Lese- und Schreibabenteuer (The Good Evil / Julius Beltz)

Fiete Hide & Seek (Ahoiii Entertainment)

Monkey Swag (Tiny Crocodile Studios & kunst-stoff / United Soft Media Verlag)

Phoning Home (Ion Lands)

MeisterPOWER (Gentle Troll Entertainment)

Vocabicar (Quantumfrog)

Angry Birds Evolution (Chimera Entertainment / Rovio Entertainment)

Card Thief (Arnold Rauers)

QB - A Cube's Tale (Stephan Göbel)

Dreadnought (Yager Development / Six Foot Europe)

ELEX (Piranha Bytes / THQ Nordic)

TownsmenVR (HandyGames)

HUXLEY (Exit Adventures)

EURYDIKE (Evelyn Hriber?ek)

Assassin's Creed Origins (Ubisoft)

Horizon Zero Dawn (Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Deutschland)

Super Mario Odyssey (Nintendo of Europe)

Monster Hunter: World (Capcom Entertainment Germany)

Splatoon 2 (Nintendo of Europe)

Ernas Unheil (Aileen Auerbach, Jessica Bodamer, Lisa Forsch, Olga Trinova, Talea Sieckmann/HTW Berlin)

nGlow (Sandra Hanstein, Nina Loof, Svenja Malin Kottutz, Leoni Schulte, Mirko Skroch, Melanie Ramsch, Jasmin Strnad, Bastian Meyer/Hochschule Harz)

Sunset Devils (Andreas Illenseer/Carl-Hofer Schule)

Fading Skies (Marc Fleps/HAW Hamburg)

Kyklos Code (Jonas Delleske, Josefine Maier, Leonie Wolf/Cologne Game Lab an der TH Köln)

Realm of the Machines (Julian Ludwig, Sebastian Jantschke, Stefan Held, Wanuscha Nourbakhsh, Alina von Petersdorff, Sharon Schwaab, Maximilian Miesczalok, David Ernst, Pascal Marschar/Mediadesign Hochschule München)

Anfang März tagte die Jury des Deutschen Computerspielpreis und legte die Nominierungen für den DPC 2018 fest. Der wird am 10. April in München verliehen. Neben den Nominierungen in den 13 Kategorien wird dann auch der Publikumspreis verliehen, über den im Internet abgestimmt wird. Zudem ist es möglich, dass die Jury Sonderpreise verleiht. Hierfür wird jedoch nicht im Vorfeld nominiert.Bei den 13 Fachkategorien die Nase vorn hat in diesem Jahr das Spiel "Witch It" von Barrel Roll Games. Es wurde in insgesamt vier Kategorien nominiert, darunter auch in der Hauptkategorie "Bestes Deutsches Spiel". In dieser findet sich zudem " The Inner World - Der letzte Windmönch " von Studio Fizbin Headup Games wieder, das auf drei Nominierungen kommt und ebenfalls zu den Favoriten zählt. Last not least kann " The Long Journey Home " von Daedalic Entertainment "Bestes Deutsches Spiel" werden. Es ist insgesamt zweimal nominiert. Der Hamburger Publisher Daedalic hat damit indirekt zwei Eisen im Feuer für das Beste Spiel: Erst kürzlich schlossen Daedalic und Barrel Roll Games eine Vermarktungspartnerschaft.Jeweils doppelt nominiert aber ohne Aussicht auf den Titel als "Bestes Deutsches Spiel" sind außerdem "Huxley" von Exit Adventures und "TownsmenVR" von HandyGames Träger des Preises sind die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), und der game - Verband der deutschen Games-Branche . Insgesamt werden in diesem Jahr Preisgelder in Höhe von 560.000 Euro ausgeschüttet. Hinzu kommen Medialeistungen der Computec Media Group (dotiert mit 110.000 Euro zuzüglich Medialeistungen im Gegenwert von 60.000 Euro)(dotiert mit 75.000 Euro zuzüglich Medialeistungen im Gegenwert von 40.000 Euro)(dotiert mit 75.000 Euro zuzüglich Medialeistungen im Gegenwert von 40.000 Euro)(dotiert mit 40.000 Euro)(dotiert mit 40.000 Euro)(dotiert mit 40.000 Euro)(dotiert mit 40.000 Euro)(dotiert mit 40.000 Euro)(undotiert)(undotiert)(undotiert)(dotiert mit insgesamt 50.000 Euro: 1. Platz 35.000 Euro, 2. Platz 15.000 Euro)(dotiert mit insgesamt 50.000 Euro: 1. Platz 35.000 Euro, 2. Platz 15.000 Euro)

Quelle: GamesMarkt.de

