DCP im Livestream verfolgen

Heute Abend wird in München der Deutsche Computerspielpreis 2018 verliehen. Um 19:00 Uhr beginnt der wichtigste Preis der deutschen Spielebranche. In einer von Barbara Schöneberger moderierten Gala werden insgesamt 14 Trophäen verliehen und Preisgelder in Höhe von 560.000 Euro ausgeschüttetRund 700 Gäste werden im Münchner Kesselhaus & Kohlebunker erwartet , unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt. Die Show komplette Show wird live ins Netz gestreamt:Als Favorit geht "Witch It" von Barrel Roll Games ins Rennen, das in insgesamt vier Kategorien von den Fachjurys nominiert wurde. "The Inner World - Der letzte Windmönch" von Studio Fizbin vereint drei Nominierungen auf sich und kann sich daher auch große Chancen auf einen DCP ausrechnen.

