DCP-Einreichungen noch bis 27. möglich

Bestes Deutsches Spiel: 110.000 Euro

Bestes Nachwuchskonzept, 1. Platz: 45.000 Euro

Bestes Nachwuchskonzept, 2. Platz: 30.000 Euro

Bestes Nachwuchskonzept, 3. Platz: 15.000 Euro

Bestes Kinderspiel: 75.000 Euro

Bestes Jugendspiel: 75.000 Euro

Beste Innovation: 40.000 Euro

Beste Inszenierung: 40.000 Euro

Bestes Serious Game: 40.000 Euro

Bestes Mobiles Spiel: 40.000 Euro

Bestes Gamedesign: 40.000 Euro

Publikumspreis: undotiert

Bestes Internationales Spiel: undotiert

Bestes Internationales MultiplayerSpiel: undotiert

Beste Internationale neue Spielwelt: undotiert

Sonderpreis der Jury: undotiert

Endspurt für die Einreichungen für den Deutschen Computerspielpreis 2017 . Das Fenster, in die Veranstalter noch Vorschläge annehmen, schließt sich am Freitag, den 27. Januar. Bis Ende der Woche also können sich Entwickler, Publisher, Studierende und Schüler noch mit digitalen Spielen und Konzepten für einen Deutschen Computerspielpreis bewerben.Die Gewinner werden am 26. April 2017 im Rahmen einer festlichen Gala im Berliner Westhafen von den Ausrichtern gekürt. Dazu zählen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie die Branchenverbände BIU und GAME . Insgesamt werden in 14 Kategorien 550.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet . Trotz der Entscheidung des Bundestags, die Gelder für den DCP einzufrieren und die Branche paritätisch zu beteiligen, konnte eine Steigerung der Preissumme erzielt werden.Zusätzlich zum Preisgeld erhalten die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises Unterstützungsleistungen im Gegenwert von 90.000 Euro. Diese teilen sich auf in Medialeistungen in Höhe von 60.000 Euro für den Gewinner in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel", bereitgestellt vom Computec-Verlag, sowie Mentoring-Leistungen im Gegenwert von 30.000 Euro für die drei Preisträger in der Kategorie "Bestes Nachwuchskonzept".Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und die Anträge für Einreichung finden sich unter Deutscher-Computerspielpreis.de

