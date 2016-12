DCP-Einreichphase gestartet

Die Einreichphase für den Deutschen Computerspielpreis (DCP) 2017 hat begonnen. Ab heute und bis zum 27. Januar können Entwickler und Publisher ihre besten Spiele einreichen. Eine Jury wählt im Auftrag der Organisatoren vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie den Branchenverbänden BIU und GAME die Gewinner in den insgesamt vierzehn Kategorien aus. Die Preisverleihung selbst findet am 26. April 2017 in Berlin statt. Die Einreichung erfolgt über die Webseite des Deutscher Computerspielpreis "Computerspiele sind das Leitmedium unserer digitalen Generation und wahre Innovationstreiber", sagt Dorothee Bär, Staatssekretärin beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. "Die zugrunde liegenden Technologien und Spielmechaniken fungieren heute bereits als Taktgeber bei der Digitalisierung aller Lebensbereiche.""Deutsche Games-Entwickler entwickeln mit großer Kreativität und großem Können Games. Was ihnen im internationalen Vergleich fehlt, sind optimale Standortbedingungen und Finanzierungsmöglichkeiten. In seiner Funktion als Förderpreis leistet der DCP einen wichtigen Beitrag, um die deutsche Games-Branche zu unterstützen", so Dr. Maximilian Schenk Geschäftsführer des BIU."Der Deutsche Computerspielpreis ist das Schaufenster für die Leistungsfähigkeit der deutschen Games-Branche", sagt Stefan Marcinek , Vorstandsvorsitzender des GAME. "Neben den fest etablierten Spieleentwicklern punktet Deutschland vor allem mit zahlreichen kreativen unabhängigen Studios, die mit neuen innovativen Spielideen begeistern. Wir sind daher sehr gespannt, welche Games-Perlen der DCP 2017 hervorbringen wird."

