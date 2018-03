DCP bittet zum Publikumsvoting

Am 10. April wird in München der Deutscher Computerspielpreis 2018 vergeben. In insgesamt 14 Kategorien Kategorien werden die besten PC- und Konsolenspiele des Jahres ausgezeichnet. In 13 Kategorien stimmt eine Fachjury über die Gewinner ab. Beim Publikumspreis allerdings stimmt erneut die Community ab.Auf Webseite der DCP können die Nutzer ihre Stimme vom 6. März bis zum 5. April abgeben. Als kleinen Anreiz für die Teilnahme stellen die Organisatoren Preise in einem Gesamtwert von über 10.000 Euro in Aussicht. So können die Teilnehmer Spielekonsolen, Gaming-Rechner, Videospiele oder Tickets für die gamescom gewinnen. Jeder, der beim Publikumspreis abstimmt, ist automatisch qualifiziert."Wer beim Publikumspreis mitmacht, gewinnt doppelt: Er unterstützt sein Lieblingsspiel bei der wichtigsten deutschen Auszeichnung für Computer- und Videospiele und kann dabei selbst wertvolle Preise gewinnen", sagt game -Geschäftsführer Felix Falk

Quelle: GamesMarkt.de

