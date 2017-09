Daugther macht "Life is Strange"-Sound

Seit wenigen Tagen ist die erste Episode von "Life is Strange: Before the Storm" als Download erhältlich. Es handelt sich um ein Prequel des Episoden-Spiels " Life is Strange " von Square Enix . Für den Auftakt der neuen Staffel holte der Publisher das Londoner Musikertrio Daughter an Bord.Die Band ist für den Soundtrack der Adventure-Fortsetzung verantwortlich und veröffentlichte dafür jetzt das Album zum Spiel "Music from Before the Storm". Zusätzlich zeigt Sqaure Enix ein kurzes Making-Off, das die Entstehung des Soundtracks zusammen mit Daughter zeigt. Das Album sowie die bereits im August erschienene Single "Burn ist Down" ist ab sofort auf allen gängigenMusik- und Streaming-Plattformen verfügbar.

Quelle: GamesMarkt.de

