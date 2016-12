Datum für Switch-Präsentation steht

Die Nintendo Switch soll im März 2017 in den Handel kommen. Bis auf den ersten Ankündigungstrailer im Oktober und einer kurzen Vorstellung in einer amerikanischen Late-Night-Show hielt sich der japanische Hersteller aber mit genauen Informationen zur Switch noch sehr bedeckt. Das soll sich am 13. Januar 2017 bei der ersten ausführlichen Präsentation der neuen Hybrid-Konsole ändern. Nintendo sendet ab 5 Uhr morgens (MEZ) live aus Tokyo und verspricht neue Details zur Konsole. Interessierte Zuschauer können das Event live auf der Webseite von Nintendo verfolgen.

Quelle: GamesMarkt.de

