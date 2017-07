Das Ende des Flash-Players und steigende Gamesumsätze in Großbritannien

Das lange erwarteteist offiziell gekommen. Wie Adobe nun bekannt gegeben hat, stellt das Unternehmen bis zum Jahrdie Weiterentwicklung und alle Updates für Flash endgültig ein. | Quelle: adobe.com In Großbritannien wurden 2017 überphysische Datenträger von "" verkauft. Damit ist der der fast vier Jahre alte Titel bisher die meistverkaufte Retail-Box in UK seit Beginn des Jahres und liegt damit sogar noch vor "Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands". | Quelle: eraltd.org Der britische Entertainment-Markt hat im ersten Halbjahr 2017 kräftig zugelegt. Nach Daten derwuchs er um sechs Prozent gegenüber Vorjahr und damit doppelt so stark wie ein Jahr zuvor. Ungewöhnlich ist, dass das stärkste Wachstum mit 11,2 Prozent im Musik-Business verzeichnet wurde und zwar dank der Streaming-Dienste. Dieum. | Quelle: eraltd.org

Quelle: GamesMarkt.de

