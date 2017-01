Dänischer Profiklub kauft "CS:GO"-Team

Großansicht Das ehemalige "CS:GO"-Team von Team Dignitas spielt jetzt für den FC Kopenhagen Das ehemalige "CS:GO"-Team von Team Dignitas spielt jetzt für den FC Kopenhagen

Der dänische Fußballklub FC Kopenhagen (FCK) steigt wie so viele andere Profivereine in den letzten Monaten ebenfalls in den eSport ein. Die Dänen verpflichteten das ehemalige "Counter-Strike: Global Offensive"-Team von Team Dignitas für sich und benannten die Mannschaft um in "North". Im Gegensatz zu vielen anderen eSport-Neueinsteigern wie Schalke oder Paris Saint-Germain setzt der FCK also nicht auf Disziplinen wie " League of Legends " oder " FIFA ", sondern auf "Counter Strike".Das neue Team startet Ende Januar mit den Eleague Majors in sein erstes Turnier unter der Flagge des FC Kopenhagen. Gespielt wird um ein Preisgeld von einer Millionen Dollar.

Quelle: GamesMarkt.de

