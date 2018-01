"Cuphead" gewinnt zwei Steam Awards

"Die Auswahl ist wichtig": "The Witcher 3: Wild Hunt"

"The Witcher 3: Wild Hunt" "Mamas Spaghetti": "Playerunknown's Battlegrounds"

"Playerunknown's Battlegrounds" "Arbeit der Liebe": "Warframe"

"Warframe" "Aussetzung der Ungläubigkeit": "Rocket League"

"Rocket League" "Die Welt ist schlimm genug - lasst uns einfach miteinander auskommen": "Stardew Valley"

"Stardew Valley" "Keine Entschuldigung": "The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut"

"The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut" "Schwer zu beschreiben": "Garry's Mod"

"Garry's Mod" "Mord rufen und des Krieges Hund' entfesseln": "Just Cause 3"

"Just Cause 3" "Sucht mich in meinen Träumen heim": "Counter-Strike: Global Offensive"

"Counter-Strike: Global Offensive" "Die Seele des Vitruvs": "Rise of the Tomb Raider"

"Rise of the Tomb Raider" "Boaaaahhhh Alter! 2.0": The Evil Within 2"

The Evil Within 2" "Bester Soundtrack": "Cuphead"

"Cuphead" "Noch besser als erwartet": "Cuphead"

Ende Dezember lobte der Online-Store Steam zum zweiten Mal die Steam Awards aus. Über die Feiertage und zwischen den Jahren konnte die Community in insgesamt 13 Kategorien das beste Spiel wählen. In jeder Kategorie waren jeweils fünf Nominierten im Vorfeld von einer Jury ausgewählt worden.Die Spiele mussten indes nicht zwangsläufig auch im Kalenderjahr 2017 veröffentlicht worden sein, um sich für einen Steam Awards zu qualifizieren. ??Das erklärt beispielsweise, warum sich auch Dauerbrenner wie "Witcher 3", "Counter-Strike: GO" und "Rocket League" erneut über eine Auszeichung freuen können. Wenig überraschend, wurde auch "Playerunknown's Battlegrounds", das wohl unbestrittene Überspiel des vergangenen Jahres, ausgeheichnet. Über gleich zwei Trophäen kann sich indes der Plattformer "Cuphead" freuen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen