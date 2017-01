"CS:GO"-Frauenteams spielen um 30.000 Euro Preisgeld

Am 2. und 3. März finden sich zum dritten Mal in Folge die besten weiblichen "Counter-Strike: Global Offensive"-Teams im polnischen Katowice zusammen, um bei den Intel-Extreme-Masters teilzunehmen. Insgesamt acht Teams, aus Europa und Nordamerika spielen bei dem World Championship um den 30.000 Preispool. Nach der allgemeinen Gruppenphase am 2. März spielen die verbleibenden Mannschaften am nachfolgenden Tag um den Sieg in den Playoffs.Jeweils zwei Mannschaften aus Europa und Nordamerika erhalten eine direkte Einladungen zu dem IEM-World-Championship, die restlichen vier Team werden in den nächsten Wochen durch drei Online Qualifikationsturniere ermittelt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen