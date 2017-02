Crytek trennt sich von 15 Mitarbeitern des "Warface"-Teams

Großansicht Crytek trennt sich in Franfurt von 15 Mitarbeiten (Bild: Crytek) Crytek trennt sich in Franfurt von 15 Mitarbeiten (Bild: Crytek)

Der deutsche Spieleentwickler Crytek hat die Trennung von insgesamt 15 Mitarbeitern am Standort Frankfurt bekannt gegeben. Die Trennung steht in Zusammenhang mit den Umstrukturierungen, die Crytek im Dezember bekannt gab. Unter anderem trennte sich Crytek von einem Teil der Vermarktungsrechte an "Warface" und kündigte Studioschließungen an.Die jetzt betroffenen Mitarbeiter waren dann auch in der Publishingabteilung von Crytek tätig. Wie die Trennung erfolgte, ob durch betriebsbedingte Entlassungen oder durch Aufhebungsverträge, ist nicht bekannt. Laut Crytek konnte eine Vielzahl der Publishingmitarbeiter auf andere Projekte umgesetzt werden.

Quelle: GamesMarkt.de

