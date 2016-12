"Crowfall" erreicht weiteren Finazierungsmeilenstein

Das texanische Entwickler ArtCraft Entertainment kann eine enorme Investitionssumme für sich und sein kommendes Spiel "Crowfall" verbuchen. Die Entwickler, die aus ehemaligen " Ultima Online " und " Star Wars: The Old Republic "-Veteranen bestehen, gaben jetzt bekannt, die Zehn-Millionen-Dollar Marke bei der Finanzierung ihres Projektes erreicht zu haben.Realisiert wurde diese Summe zum Teil durch Investorengelder, dem europäischen Partner des Studios, Travian Games, aber vor allem auch durch Crowdfunding-Kampagnen. Sie brachten dem Unternehmen bisher über drei Millionen Dollar ein. Die derzeitig laufende Schwarmfinanzierung zu "Crowfall" auf Indiegogo hat bereits nach wenigen Tagen sein Minimalziel von 150.000 Dollar erreicht."Unsere Community treibt unser Momentum an", sagt ArtCraft CEO J. Todd Coleman. "MMO Fans hungern nach Innovation und man sieht es im Crowdfunding: zuerst mit Spielern als Unterstützer und jetzt mit Spielern als Investoren.""Wir sind extrem stolz auf unsere Arbeit mit ArtCraft Entertainment und die leidenschaftliche Community hinter solch einem sehnsüchtig erwarteten Spiel. Wir können es kaum abwarten, mehr Spieler im 'Crowfall'-Universum willkommen zu heißen", so Lars Janssen CEO von Travian Games.

Quelle: GamesMarkt.de

