"Crash Bandicoot" wieder Erster in UK und Speedrun-Spendenaktion

Mit der "" gelang Activision bereits im letzten Sommer ein Sales-Erfolg. Die Portierungen der Sammelbox fürundscheinen ebenso gerfagt. "" setzt sich zum Verkaufsstart direkt auf diederDurch Vorabverkäufe war der Titel in der Vorwoche bereits auf Platz 22 eingesteigenDer höchsteder Woche ist somit "" auf dem zweiten Platz. "" verabschiedet sich vom ersten Platz und fällt auf die vierte Position ab. | Quelle: www.chart-track.co.uk Auf der 15. Ausgabe desvom 28. bis zum 30. Juni wurden erneut dievergeben. Dabei ging Square Enix' "" aus den beiden Kategorien "Game of the Year" und "" siegreich hervor und durfte gleich zwei Awards mit nach Hause nehmen. Zu den Gewinnern dürfen sich außerdem "" von Giant Sparrow, das VR-Game "" und das Serious Game "" zählen. | Quelle: gamesforchange.org Der"Summer Games Done Quick 2018" sammelte in einer einwöchigen Spendenaktion ca.für die Organisation. Vom 24. Juni bis zum 1. Juli wurden über die offiziellen ""-Kanäle aufundohne Unterbrechungübertragen. | Quelle: www.youtube.com

Quelle: GamesMarkt.de

