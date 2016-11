"Counter-Strike"-Finals in Brasilien ein Erfolg

Vergangenes Wochenende wurden die vierten "Counter Strike GO"-Grandfinals der ESL-Pro-League in dem komplett ausverkauften Ginasio-do-Ibirapuera-Stadion in Sao Paulo ausgetragen. Für die ESL war das Event erneut ein voller Erfolg mit einem beachtlichen Zuschaueraufgebot. An beiden Austragungstagen besuchten jeweils 6000 Menschen die Finals live im Stadion und über 16 Mio. Zuschauer verfolgten die Spiele im Stream. Dabei verzeichnen die Veranstalter ein Zuschauerplus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und insgesamt über 5,5 Mio. Stunden angesehenem Material."Sao Paulo lieferte einen eindrucksvollen Hintergrund und ein sehr enthusiastisches Publikum für ein Finale, das so viele fantastische Spiele hervorgebracht hat", sagt Ulrich Schulze, Vice President Pro Gaming bei der ESL. "Unsere Zuschauerzahlen aus der ganzen Welt wachsen stetig weiter und die Fans schauen immer mehr von unseren Inhalten - allein in Brasilien haben beinahe 4 Millionen Menschen für die Finalspiele eingeschaltet. Das ist ein Ergebnis, auf das wir unglaublich stolz sind."

Quelle: GamesMarkt.de

