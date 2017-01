Countdown zur Jubiläums- und Rekord-CES

Der Countdown läuft: Am morgigen 5. Januar eröffnet offiziell die CES 2017 im US-amerikanischen Las Vegas. Und schon jetzt steht fest, dass die Messe 50 Jahre nach ihrem Debüt neue Rekorde feiern wird. Mit über 240.000 Quadratmetern ist sie so groß wie nie. Über 850 Firmen stellen zum ersten Mal aus. Die Veranstalter erwarten zudem über 50.000 Besucher aus dem Ausland und über 170 Topentscheider aus der Politik, darunter die Wirtschaftsminister aus Kanada, Frankreich und den Niederlanden sowie die Chefs der US-Aufsichtsbehörden FTC und FCC (Handel und Medien). Zur Sondershow Eureka Park werden über 600 Start-ups aus 33 Ländern erwartet. Und die US-Presse sieht schon im Vorfeld der CES eine Flut neuer Gadgets auf die Konsumenten zukommen.Aus Gamessicht ist die CES 2017 jedoch eher Business-as-usual. Überraschende Neuankündigungen könnte allenfalls die Eröffnungskeynote bringen, die in diesem Jahr von Nvidia-Gründer und CEO Jen-Hsun Huang gehalten wird. Traditionell findet diese am Vorabend der eigentlichen Messeeröffnung statt, also am 4. Januar um 18.30 Uhr lokaler Zeit (Pacific Time). Betrachtet man die vorab angekündigten Games-relevante Neuheiten anderer Hersteller, so beschränken sich die jedoch vor allem auf neue Zubehörartikel und Gaming-PCs. Dabei war die CES einst Ort für große Neuankündigungen gerade von US-Herstellern, wie zum Beispiel die Xbox oder auch die Steambox.Andererseits bleibt so vielleicht auch Zeit sich näher mit einem Rückblick auf 50 Jahre CES zu befassen. Der zeigt schließlich sehr eindrucksvoll, wie sehr sich die Consumer-Electronics-Branche in nur einem halben Jahrhundert verändert hat. Eines erklärt jedoch auch der Rückblick nicht: Warum die Organisatoren permament darauf hinweisen, dass der offizielle Name der Messe CES lautet und nicht "Consumer Electronics Show". Das mag zwar Stand heute so richtig sein, aber gerade wenn man ein Jubiläum feiert, sollte man durchaus zu seiner Vergangenheit stehen. Und die heißt im Fall CES eben eindeutig Consumer Electronics Show.

