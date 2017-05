Cosyns: Handel lässt Geld auf der Straße liegen

Großansicht Der Unterschied reparierter Discs, die von Besuchern der CeBIT und gamescom mitbebracht wurden, zu noch nicht bearbeiteten Scheiben ist gravierend (Bild: MCCM) Der Unterschied reparierter Discs, die von Besuchern der CeBIT und gamescom mitbebracht wurden, zu noch nicht bearbeiteten Scheiben ist gravierend (Bild: MCCM)

Das Münchner Unternehmen MCCM-Perfect Disc Repair ist auf die Vermarktung von Maschinen zur Wiederaufbereitung gebrauchter Discs spezialisiert. Nachdem MCCM zuletzt auf der gamescom 2016 und der CeBIT 2017 ausstellte, ist sich Geschäftsführer Arnold Cosyns sicher: Der Handel in allen drei Entertainmentbranchen Musik, Film und Games lässt Geld auf der Straße liegen. "Ein zu großer Teil des Marktes schläft und hat die Chance noch nicht erkannt", fasst Cosyns seine Erfahrungen zusammen. Denn viele Händler, auch von gebrauchten Entertainment-Produkten, wüssten gar nicht, mit welch geringem Aufwand sich der Ertrag im Gebrauchtmarkt deutlich steigern ließe. Bibliotheken würden beispielsweise immer noch zu 65 Prozent ihrer teuer eingekauften Produkte entsorgen, statt sie "innerhalb von drei Minuten selbst erfolgreich zu reparieren und dem Sortiment wieder verfügbar zu stellen."Die Messebesucher auf der gamecom, aber auch der CeBIT seien sehr überrascht gewesen, wie erfolgreich das Abschleifen einer CD, DVD oder auch Blu-ray Disc möglich ist. Selbst starke Schäden könnten oft noch behoben werden. Danach, so Cosyns, könnten die Discs auch bei Bedarf mit neuer Box und Originalcover verpackt, in 20 Sekunden neu cellophaniert und einem entsprechenden Hinweis "Gebraucht wie Neu", für einen erheblich höheren Preis verkauft werden, statt für nur 1,99 Euro "vergammelt und lieblos" in einer Schütte zu landen.Allein die Cellophanierung werte das gebrauchte Produkt erheblich auf und macht erstmalig gebrauchte CDs, DVDs und Games als Geschenkartikel attraktiv. Laut Cosyns liegen die Materialkosten für die Cellophanierung bei nur 0,05 Euro pro Stück. Das Aufbereiten der Discs schlägt mit weniger als 0,30 Euro pro Stück zu Buche. Im Gegenzug könnten beim Verkauf höhere Abgabepreise erzielt werden. Für den in Zeiten der Digitalisierung gebeutelten Handel ein lukratives Geschäft an dem mehr aktive teilnehmen könnten. Je nach Bedarf bieten sich dazu verschiedene Gerätelösungen als Neuware oder auch generalüberholte mit Garantie an.

Quelle: GamesMarkt.de

