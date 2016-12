Cosplay-Contest auf der DreamHack

Vom 13. bis zum 15. Januar 2017 findet erneut die DreamHack in Leipzig statt und auch die Cosplay-Szene hat das Event erneut für sich als Bühne ausgewählt. Nach der ersten Auflage des DreamHack-Cosplay-Contest 2016, bei dem sich die besten Verkleidungskünstler und ihre Kostüme zeigten, startet der Veranstalter in diesem Jahr erneut einen Cosplay-Wettbewerb unter dem Motto "von Cosplayer, für Cosplayer".Insgesamt 30 Künstler können sich für den Wettbewerb auf der DreamHack qualifizieren. Die besten Cosplayer werden dann am 14. Januar auf der DreamHack gekürt und die Sieger erhalten verschiedene Preise, darunter eine Reise zur DreamHack Summer 2017 in Schweden.Alle Cosplayer, die eine vollständige Anmeldung für den Wettbewerb einreichen erhalten, selbst wenn sie nicht unter die besten 30. Teilnehmer kommen, ein Tagesticket für den 14. Januar geschenkt. Weiter Informationen zum Wettbewerb gibt es auf der Webseite der DreamHack

Quelle: GamesMarkt.de

