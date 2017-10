Computec ordnet Event- und Sales-Aktivitäten neu

Die Computec Media Group hat die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Im Rahmen der Neustrukturierung hat das Fürther Medienunternehmen, das zur Marquard Media International gehört, 100 Prozent der Anteile von Aruba Events übernommen. Das Event- und Konferenzgeschäft der Gruppe, das neben den Aruba-Konferenzen auch Veranstaltungen bspw. der Marke Making Games umfasst, wird in der neuen Abteilung CMG Conferences gebündelt. Es wird geleitet von Dirk Gooding und Simon Fistrich, die als Head of Events verantwortlich zeichnen.Weiterhin werden die 360-Grad Vermarktungsaktivitäten mit dem Corporate Publishing zusammengeführt. Sie bilden zusammen mit der Grafik und der Redaktion den Bereich CMG Creation & Services. Dieser Bereich wird von Jens-Ole Quiel, bis dato Head of Digital Sales, und Wolfgang Fischer, bis dato Chefredakteur der PC Games, geleitet. Beide berichten direkt an die Geschäftsleitung."Mit CMG Conferences und CMG Creation & Services schaffen wir die bestmöglichen personellen und strukturellen Voraussetzungen für ein anhaltendes Wachstum im Event- und 360-Grad-Vermarktungsbereich. Ich freue mich, dass wir mit Dirk Gooding und Simon Fistrich bei CMG Conferences sowie Jens-Ole Quiel und Wolfgang Fischer bei CMG Creation & Solutions hochkarätige Leistungsträger aus dem eigenen Haus für die Führung der neuen Units gewinnen konnten", so Hans Ippisch, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Computec Media Group.

