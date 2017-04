Computec holt Elstner

Peter Elstner wird neuer Head of B2B-Sales bei Computec . Der Sales-Manager wechselt von Ströer Media Brands zum Fürther Fachverlag, wo er zum 1. Mai seine neue Stelle antritt. Elstner soll dort die Vermarktung der Business-Magazine "Golem", "Making Games" und "Gamesbusiness" sowie der von Aruba Events veranstalteten Kongresse übernehmen.Elstner ist bereits seit 2001 in der Medienvermarktung tätig, er blickt auf Stationen bei Chip, WEKA und zuletzt Ströer zurück, wo er als Senior Key Account Manager fungierte. Auch für Computec war er in der Vergangenheit bereits schon einmal tätig.

