Cologne Game Lab stellt Sprach-App für Flüchtlingskinder vor

Großansicht Die App "Antura and the letters" hilft Kindern beim erlernen der arabischen Sprache Die App "Antura and the letters" hilft Kindern beim erlernen der arabischen Sprache

Das Cologne Game Lab hat in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Entwickler Wixel Studios und Video Games Without Borders eine Sprachlernspiel-App für syrische Kinder entwickelt. Das kostenlose Spiel "Antura and the letters" wurde auf der UNESCO Mobile Learning Week, die noch bis zum 24. März in Paris stattfindet, vorgestellt und soll geflüchteten und vertriebenen syrischen Kindern spielerisch die arabische Sprache näherbringen. "Antura" konnte sich bereits im "EduApp4Syria"-Wettbewerb als Sieger behaupten und wird stetig weiterentwickelt. Die App steht für iOS und Android zum Download bereit und soll in Zukunft auch in anderen Sprachversionen zur Verfügung stehen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen