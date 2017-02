Coffee Stain beteiligt sich an dänischen Entwickler

Großansicht "Deep Rock Galactic" ist das Erstlingswerk des dänischen Entwicklers Ghost Ship Games "Deep Rock Galactic" ist das Erstlingswerk des dänischen Entwicklers Ghost Ship Games

Erst vor wenigen Tagen hat der schwedische Entwickler Coffee Stain Studios die Gründung einer Publishing-Unit sowie einer ersten Third-Party-Veröffentlichung angekündigt, da folgt auch bereits der nächste Streich. Die Macher des Überraschungshits "Goat Simulator" haben eine Minderheitsbeteiligung am dänischen Entwickler Ghost Ship Games erworben.Das dänische Studio wurde erst 2016 gegründet und arbeitet derzeit an "Deep Rock Galactic", das noch im Lauf des Jahres auf den Markt kommen soll. Es handelt sich dabei um einen Coop-First-Person-Shooter, bei dem der Spieler in die Rolle eines Weltraum-Zwergs schlüpft und in zufallsgenerierten Höhlensystemen nach Gold und Mineralien sucht.

Quelle: GamesMarkt.de

