Codemasters konkretisiert "Dirt 4"

Nachdem die Arbeiten an dem Titel bereits 2012 von Codemasters bestätigt wurden, haben die Briten "Dirt 4" nun hoch offiziell vorgestellt. Erscheinen soll der nächste Teil der Offroad-Rally-Reihe im Juni 2017 und zwar für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein konkreter Release-Termin oder auch der empfohlene Verkaufspreis stehen noch nicht fest. In Deutschland übernimmt der langjährige Codemasters-Partner Koch Media den Vertrieb.Inhaltlich soll sich "Dirt 4" an den Stärken des erfolgreichen " Dirt Rally " orientieren und wird neben diversen bekannten Rally-Autos von Ford, Mitsubishi und Subaru auch einen neuen umfangreichen Strecken-Editor bieten.

Quelle: GamesMarkt.de

